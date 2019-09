«Leclerc cattivo con eleganza, come Senna», Alesi (forse) esagera

MONZA (Italia) – Charles Leclerc ha conquistato tutti. Già prima dell'estate aveva raccolto applausi; con i successi centrati a Spa e Monza ha però convinto anche i più scettici. Ora sono tutti ai suoi piedi.

L'ultimo unitosi alla lista di adulatori è stato Jean Alesi, a bocca aperta davanti alle prestazioni del monegasco. «Mi ha stupito eccome - ha raccontato l'ex pilota francese - Sapevo che era bravo e veloce, ma qui si sta parlando di qualcosa di fenomenale. E non mi riferisco solo a Monza, bensì a tutto l'anno. Se si pensa che Charles è andato vicinissimo a vincere già in Bahrain, al suo secondo GP sulla Ferrari, non si può non raccontarlo come stupefacente. Volete sapere chi mi ricorda? Quando a Silverstone ha restituito a Verstappen il sorpasso subito a Zeltweg, ho rivisto un grande del passato. Leclerc è cattivo come il suo avversario, ma con eleganza. Non farebbe mai qualcosa di sporco. Come Senna».

keystone-sda.ch/STF (Thibault Camus)