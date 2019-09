Leclerc gode ancora, tripudio rosso a Monza

MONZA (Italia) - Charles Leclerc non è solo il futuro della Ferrari. È soprattutto il presente. Dopo aver gioito per la prima volta in carriera la passata settimana, vincendo a Spa, il 21enne ha infatti concesso il bis a Monza, in casa delle rosse. Già protagonista in qualifica, il monegasco ha fatto suo il GP d'Italia precedendo, sul traguardo, le Mercedes di Bottas (+0"835) e Hamilton (+35"199).

Scattato davanti a tutti al via, Leclerc ha meritato il successo perché, nei 53 giri di gara, è stato quello che ha commesso meno errori. Spinto da una monoposto finalmente veloce e affidabile, ha fatto meglio di Vettel, uscito (al sesto giro), rientrato e poi penalizzato (ha chiuso 13esimo), ha fatto meglio di Hamilton (che ha perso il secondo posto al 42esimo giro) e ha fatto meglio di Bottas, impreciso nelle ultime tornate.

Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, su Alfa Romeo, hanno chiuso rispettivamente in nona e in quindicesima posizione.

Nella corsa al titolo comanda sempre Lewis Hamilton, che guida la classifica con 284 punti. Secondo, staccato di 58 lunghezze, il compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen (185), Charles Leclerc (182) e Sebastian Vettel (169), completano la top-five.

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)