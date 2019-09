Sorriso Ferrari, Leclerc in pole a Monza

MONZA (Italia) - Charles Leclerc continua a brillare per la gioia di tutti i tifosi della Ferrari. Reduce dal trionfo di Spa, il giovane monegasco ha conquistato la pole position nel GP di Monza - quello di casa per la Rossa - al termine di una Q3 quantomeno bizzarra, in cui quasi tutti i piloti hanno rallentato per cercare le scie e non hanno potuto effettuare un secondo tentativo (il "gruppone" è infatti arrivato al traguardo quando il semaforo era già rosso e sventolava la bandiera a scacchi).

Alle spalle di Leclerc (1'19"307) scatteranno le Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto Vettel davanti a Ricciardo, Hülkenberg e Sainz. L'ultimo giro della Q3 è sotto investigazione, ma - considerando tutti i piloti coinvolti - difficilmente la griglia subirà stravolgimenti.

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)