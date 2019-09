Valentino Rossi sbarca in Formula 1. "Su" Lando Norris

MONZA (Italia) - Valentino Rossi in Formula 1? In passato se n'è parlato parecchio. Il Dottore ha anche provato la Ferrari, salvo poi scegliere di continuare la sua avventura sulle due ruote.

Nel circus, il 40enne campione di Tavullia entrerà comunque, anche se involontariamente, in questo weekend. In occasione del GP d'Italia, il pilota della McLaren Lando Norris - che di Rossi è un fan sfegatato - ha infatti deciso di indossare degli stivali e un casco speciali, dipinti ovviamente di blu e giallo. «Volevo rendere questa gara ancora più unica - ha confidato ad Autosport il 19enne - qualcosa da ricordare. È bello avere un legame con Valentino Rossi, il mio eroe. Ho fatto questa cosa più per ammirazione verso di lui che per altro».

keystone-sda.ch/STR (TIM KEETON)