Magro bottino in terra tedesca: un nono posto e un ritiro

NURBURGRING (Germania) - Di ritorno dalla trasferta del Sol Levante, Raffaele Marciello si é diretto in Germania per il penultimo appuntamento del Blancpain GT World Challenge, presso il circuito del Nurburgring. Per l'occasione il ticinese é tornato in forze al Team AKKA ASP, coadiuvato dall'ormai usuale Monegasco Vincent Abril.

Il venerdì i motori si sono accesi per i primi due turni di prove libere, in condizioni di asciutto, dove l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 88 ha provato diverse soluzioni, avvicinandosi molto ad un set up ottimale senza però riuscire ad agguantare totalmente gli avversari di Lamborghini, Audi e Aston Martin risultati molto rapidi sul circuito Tedesco. Sabato hanno preso il via le prove di qualificazione che hanno visto Abril guidare nella prima sessione e concludere in tredicesima posizione, risultato non ottimale purtroppo in ottica della prima gara del weekend. La seconda sessione ha visto Marciello al volante: il ticinese ha migliorato il tempo rispetto al compagno di equipaggio, riuscendo a piazzarsi in sesta posizione.

Sabato pomeriggio si é corsa la prima gara del weekend con Abril al volante nelle fasi iniziali di gara. Persa una posizione nelle prime curve ha poi recuperato riportandosi in tredicesima piazza. A circa trentacinque minuti dal termine, dopo il pit stop, il volante é passato a Marciello. Rientrato in pista in decima posizione, Raffaele con delle mosse decise é riuscito a risalire sino alla ottava posizione; purtroppo in una fase di doppiaggio di una vettura molto lenta questa non ha lasciato strada al Ticinese intralciandolo e facendolo scivolare nuovamente sino alla dodicesima piazza. Nelle ultime fasi é risalito sino alla nona posizione con un po' di rammarico per il disguido avvenuto che ha compromesso un risultato nettamente migliore.

Domenica la seconda gara ha preso il via con Marciello partente dalla terza fila. Immediatamente alla prima curva, Raffaele é stato coinvolto in un contatto con alcune vetture avversarie che lo hanno mandato in testa coda, perdendo definitivamente il treno degli antagonisti e riprendendo la corsa dall'ultima posizione. Purtroppo i danni riportati nel contatto hanno impedito al Ticinese di poter continuare la corsa, ritirandosi dunque in corsia box alla tornata successiva. Con la gara del Nurburgring svaniscono dunque le possibilità di aggiudicarsi il titolo piloti nella serie Sprint del Blancpain GT World Challenge. Terminato l'appuntamento Tedesco, con un bottino nettamente più magro di quanto sarebbe potuto essere, senza perdersi d'animo si guarda già alla prossima corsa, in programma i prossimi 6-8 Settembre presso il circuito di Budapest. Con grande tristezza ci si stringe al dolore per la scomparsa del pilota Francese Anthoine Hubert,

tragicamente scomparso nella giornata di Sabato durante la gara del campionato Formula 2 presso il circuito di Spa-Francorchamps.