«Noi poco apprezzati, Anthoine è un eroe»

SPA (Belgio) - La tragica morte di Anthoine Hubert ha scosso l'intero mondo dello sport. Tutti i piloti delle quattro ruote hanno vissuto un weekend di tristezza in Belgio, un fine settimana davvero difficile: la notizia della scomparsa del 22enne francese è una di quelle che non vorresti mai sentire.

E, proprio a proposito della pericolosità di questo sport, Lewis Hamilton ha voluto esporre il suo pensiero. «Se anche soltanto uno di voi che guarda e apprezza il nostro sport pensa per che quello che facciamo sia sicuro, si sbaglia terribilmente. Mettiamo la nostra vita in gioco quando scendiamo in pista e le persone dovrebbero apprezzarlo in maniera seria, perché non è apprezzato abbastanza. Né dai fan e nemmeno dalle persone che lavorano in questo sport. Per quello che mi riguarda, Anthoine è un eroe per aver preso i rischi che si è assunto per rincorrere i propri sogni. Sono davvero triste che ciò sia accaduto. Ora è giusto ricordarlo. Riposa in pace fratello».

keystone-sda.ch/STF (STEPHANIE LECOCQ)