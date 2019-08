Bottas-Mercedes: il matrimonio continua

Valtteri Bottas resta alla Mercedes e sarà ancora compagno di squadra di Lewis Hamilton. Le Frecce d'Argento hanno annunciato il rinnovo del pilota finlandese, che nel 2020 correrà per il quarto anno di fila con la sua attuale scuderia.

Bottas, approdato alla Mercedes nel 2017 per sostituire Nico Rosberg (ritiratosi a sorpresa), ha ottenuto sin qui 5 successi in Formula 1.

Nel frattempo da segnalare che il prossimo Mondiale prevederà ben 22 gare. Il campionato prenderà il via a Melbourne (15 marzo) e si chiuderà ad Abu Dhabi (29 novembre). Come noto sono state aggiunte le gare in Vietnam e Olanda, mentre non ci sarà più il GP di Germania.