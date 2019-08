«Schumacher mai negativo, nemmeno quando si era rotto una gamba»

ROMA (Italia) - Sono passati ormai cinque anni e mezzo dal terribile incidente che il tedesco ha avuto sulle nevi di Méribel e le condizioni di salute di Michael Schumacher sono sempre avvolte nel mistero.

I ricordi, le vittorie e i tantissimi anni passati in Formula 1 sono sempre nella mente di tutti. D'altronde come scordare uno che collezionava vittorie su vittorie? Impossibile.

«Era un ragazzo fantastico quando è diventato campione del mondo con noi alla Ferrari per così tanti anni consecutivi - le parole di Stefano Domenicali, ex capo della Rossa e ora alla Lamborgini - Non ha mai incolpato la squadra per nessun problema. Nel 1999, quando si era rotto una gamba in seguito a un incidente, c’era stato un problema di freno che aveva causato l’incidente stesso. Ma non ho mai sentito nulla di negativo da lui, non ha mai detto che il team ha fatto un errore».

Keystone (archivio)