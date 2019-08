Vale Rossi in salsa agrodolce

SPIELBERG (Austria) – Non ha vinto, non è salito sul podio ma ha ripreso a sorridere e a guardare con moderata fiducia al futuro. Il GP d'Austria ha avuto un sapore agrodolce per Valentino Rossi, alla fine soddisfatto per il quarto posto ottenuto (terzo miglior risultato dell'anno) e per i progressi della moto, ma conscio della lontananza dei rivali.

«Avevo il potenziale per partire nei primi 5-6 posti e se ci fossi riuscito forse sarei potuto rimanere con Quartararo – ha raccontato l'italiano della Yamaha - Partendo dal decimo posto posizione ho comunque fatto una bella gara. Il podio era lì, ma quelli davanti sono stati più veloci. Fin da venerdì siamo stati più competitivi del solito perché la moto è migliorata in accelerazione e nell'elettronica. Siamo poi soprattutto riusciti ad avere un passo più costante con uno stress inferiore della gomma posteriore. Marc e la Ducati sono tuttavia più veloci, anche se stiamo lavorando nella direzione giusta».

