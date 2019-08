Zampata di Dovizioso, Marquez (per una volta) si arrende

SPIELBERG (Austria) – Al termine di duello lunghissimo con Marc Marquez, contraddistinto da continue punzecchiature, da sorpassi e controsorpassi, Andrea Dovizioso ha vinto il GP d'Austria di MotoGP.

In una gara entusiasmante, l'italiano è riuscito ad andare in testa fin dal sesto giro. Prestissimo sono poi cominciate le battaglie con lo spagnolo della Honda capace, con classe e personalità, di guadagnare centesimi e di presentarsi, nelle ultime tornate, con il muso davanti. Negli ultimi chilometri, alle ultime curve, è però stato più attento, preciso e coraggioso Dovizioso, che ha così colto il secondo successo stagionale. Terzo posto per il francese Quartararo, quarto per un convincente Valentino Rossi.

In classifica generale Marquez comanda con 230 punti; 58 più di Dovizioso e addirittura 94 più di Danilo Petrucci, attualmente terzo.

keystone-sda.ch/STR (Kerstin Joensson)