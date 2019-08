Dalla folle “pinzata” al successo: Fenati è tornato dall'inferno

SPIELBERG (Austria) – Il gran ritorno di Romano Fenati si è concretizzato nel GP d'Austria. Il pilota marchigiano ha dominato sul Red Bull Ring, precedendo all'arrivo Arbolino e McPhee.

Il successo è servito al 23enne per mettersi alle spalle la squalifica del 2018, arrivata per la folle “pinzata” a Manzi a Misano.

«In questi mesi ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato – ha raccontato entusiasta Fenati – Sono felicissimo. Prestazione e punti ci hanno fatto fare un bel balzo in avanti in classifica. Nella seconda parte della stagione potrei diventare un elemento di disturbo per quelli là davanti».

In Moto2 ha trionfato Brad Binder il quale, primo fin dal via, ha avuto la meglio su un brillante Alex Marquez (partiva undicesimo) e su Jorge Navarro. Poco ispirato, Tom Lüthi ha chiuso solo sesto, vedendo peggiorare la sua classifica generale. Sempre secondo – ma tallonato da Navarro – il rossocrociato è ora staccato di ben 43 lunghezze da Marquez.

keystone-sda.ch/STR (Kerstin Joensson)