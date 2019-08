«Non ho mai letto il contratto, ma se l'Alfa si intromette sa che me ne vado»

ESPOO (Finlandia) - Ci sono sportivi a cui piace far sapere a tutti ciò che fanno nel loro tempo libero, tramite social e non solo. C'è invece chi, come Kimi Raikkonen, tiene particolarmente a difendere la propria sfera privata e che non vuole che questa venga invasa.

Il pilota finlandese dell'Alfa Romeo - intervistato dalla rivista ungherese "Vezess" - ha messo le cose in chiaro... «Quando ho firmato per loro, non ho neppure letto il contratto, perché non mi interessava. Quando ho parlato per la prima volta con quelli dell'Alfa Romeo ho detto loro ciò che mi interessava, cioé che se si fossero intromessi nella mia vita privata, o se ne fossero lamentati, io sarei subito andato via».

Insomma, patti chiari amicizia lunga...

Keystone (archivio)