Vettel, altri mugugni: «Il podio è un contentino, non siamo veloci»

BUDAPEST (Ungheria) - Troppi bocconi amari in una stagione sin qui costellata da una miriade di alti e bassi. Sebastian Vettel non si accontenta del terzo posto ottenuto in Ungheria, vedere la Mercedes di Hamilton e la Red Bul di Verstappen volare è qualcosa che fa innervosire il tedesco. E lo si capisce dalle sue dichiarazioni...

«Non possiamo essere contenti, abbiamo perso tantissimi secondi in pochi giri, non eravamo veloci e ci è toccato inventare una strategia aggressiva. Sappiamo che il nostro problema sono le curve lente e qui dobbiamo migliorare la macchina. Il terzo posto è una sorta di contentino, ma non avevamo il passo e c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Non sono contento delle mie prestazioni, con la squadra dobbiamo fare in modo di avere una macchina più forte per combattere contro Mercedes e Red Bull. I ragazzi dovranno lavorare tanto, bisogna ricaricare le batterie e continuare a battagliare».

keystone-sda.ch/ (Zoltan Balogh)