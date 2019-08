Marquez imprendibile: suo il successo a Brno

BRNO (Repubblica Ceca) - Scattato con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario abituale delle 14 - a causa della pista bagnata - il GP di Brno è stato vinto da Marc Marquez. L'attesa non ha dunque fermato lo spagnolo - in testa per tutta la gara - vittorioso per la quinta volta in stagione, la 76esima in carriera (eguagliato Mike Hailwood).

Sul podio insieme al campione iberico l'italiano Andrea Dovizioso e l' australiano Jack Miller. Poi Rins, Crutchlow, Rossi e Quartararo.

Con questa vittoria un sempre più fenomenale Marquez ha allungato a + 63 su Dovizioso, andando ulteriormente in fuga verso l'ottavo titolo Mondiale.

