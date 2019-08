Rins, siluro a Marquez: «Per gli altri non ha tutto il rispetto che dovrebbe avere»

BRNO (Repubblica Ceca) – Uno ha centrato la pole, l'altro il sesto tempo. Sono entrambi spagnoli. Da sabato, però, il loro rapporto sarà un po' più complicato. Marc Marquez e Alex Rins si sono “beccati” durante le qualifiche a Brno, facendosi dispetti e lanciandosi frecciatine. Il campione del mondo ha ostacolato il pilota della Suzuki mentre questo andava a tutta velocità, alla ricerca del crono migliore. Il 23enne non l'ha presa bene, arrivando quasi allo scontro prima del ritorno ai box. Poi ha rincarato la dose in conferenza stampa.

«Alla curva 5 Marquez è andato lungo e, rientrando, tra me e Miller ha fatto passare solo Jack. Mi ha infastidito alle successive due curve, quando mi aspettavo di passarlo, e ci siamo toccati. Poi all'ultima curva ha frenato molto forte, quando già sapeva che sarebbe rientrato al box, per poi sorpassarmi. Non è stata una cosa giusta. Ma queste sono le gare e tutti recitano il loro ruolo. Marc è un pilota di grande talento e super veloce, ma forse per gli altri non ha tutto il rispetto che dovrebbe avere. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere».