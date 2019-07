Pole di Hamilton, disastro Ferrari

HOCKENHEIM (Germania) - Sarà Lewis Hamilton a scattare davanti a tutti nel GP di Hockenheim, in agenda domani pomeriggio. Per il britannico della Mercedes, leader del Mondiale, si è trattata dell'87esima pole in carriera.

Alle sue spalle si sono piazzate la Red Bull di Max Verstappen, il compagno di scuderia Valtteri Bottas e l'altra Red Bull di Pierre Gasly.

Disastrose invece le Ferrari: l'idolo di casa Vettel - che scatterà dall'ultima posizione - non è praticamente sceso in pista per un problema alla sua monoposto, mentre Leclerc - anch'egli alle prese con alcune noi tecniche - partirà dalla decima posizione.

keystone-sda.ch/STR (Jens Meyer)