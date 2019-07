Doppio podio per il ticinese Camathias al Mugello

SCARPERIA (Italia) - Si è conclusa molto positivamente la trasferta di Joel Camathias al Mugello per la terza tappa della serie Sprint del Campionato Italiano GT. Il ticinese ha conquistato altri due podi, finendo secondo in gara-1 sabato e terzo in gara 3 oggi, al volante della Porsche 718 Cayman GT4 dell’Autorlando Sport condivisa con Giuseppe Ghezzi.

Sul difficile tracciato toscano, il package schierato dalla scuderia bergamasca si è nuovamente rivelato molto competitivo, lottando sempre per le posizioni di testa e portando a cinque il numero di podi consecutivi questa stagione.

L’Italiano GT tornerà in scena dopo la pausa estiva, con la terza prova Endurance, in programma il 14-15 settembre sul tracciato romano di Vallelunga.

“Sono ovviamente molto soddisfatto di questi due nuovi podi, che si aggiungono alla vittoria e agli altri due podi già conseguiti questa stagione - ha commentato Joel Camathias - Il Mugello non era un appuntamento facile, per la difficoltà della pista, il caldo e l’agguerrita concorrenza, ma siamo riusciti a gestire al meglio il tutto, soprattutto il degrado degli pneumatici, e a portare a termine due belle corse. In gara-1, con Giuseppe che ha preso il via, ho potuto recuperare sino al secondo posto nel finale, mentre gara 2 è stata più lineare. Ottimo bilancio, dunque, che ci permette di affrontare la pausa estiva con serenità, e di presentarci carichi per la parte finale del campionato”.