Hamilton-Bottas, ennesima passerella Mercedes

TOWCESTER (GBR) - Settima doppietta Mercedes su dieci gare in questo noiosissimo (per chi non tifa le Frecce d'Argento) Campionato mondiale 2019.

A Silverstone, in casa, ha vinto come da pronostico Lewis Hamilton il quale, grazie a una macchina veloce e affidabile, ha colto il sesto successo in carriera sul tracciato. Il 34enne campione britannico ha preceduto Valtteri Bottas (al quale ha pure soffiato il giro veloce) e l'ottimo Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato uno dei protagonisti della gara: ha inscenato con Verstappen un grande duello ed è salito sul podio al termine di una prestazione coraggiosa. Quindicesimo l'altro “rosso” Sebastian Vettel. Raikkonen e Giovinazzi, dal canto loro, hanno chiuso rispettivamente all'ottavo e al diciottesimo posto.

Nella classifica piloti comanda ovviamente Lewis Hamilton, primo a quota 222 punti, 38 più del compagno di scuderia. Terzo Max Verstappen (136), che precede Vettel (123) e Leclerc (120).

