Tutti al Sachsenring prima delle "vacanze"

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (Germania) - A una settimana dal duello di Assen, dove Maverick Viñales è tornato al successo precedendo il cannibale Marc Marquez, il Motomondiale fa tappa in Germania per l’ultima fatica prima delle vacanze (poi si ripartirà il 4 agosto a Brno).

Il box Yamaha arriva all'appuntamento del Sachsenring con umori contrastanti. Da una parte Rossi - chiamato al riscatto dopo tre ritiri consecutivi -, dall’altra un ritrovato Viñales, carico e in cerca di conferme dopo aver riassaporato il gusto della vittoria (attesa dalla gara di Phillip Island del 2018).

Costretto ad accontentarsi della seconda piazza in Olanda, Marquez andrà invece a caccia del quinto successo stagionale su una pista che per lui è una vera “roccaforte” e lo vede padrone da nove stagioni (già 6 le vittorie filate in MotoGP). Nella generale l’alfiere della Honda comanda con 160 punti, seguito da Dovizioso (116), Petrucci (108), Rins (101) e Rossi (72).

In Moto2 riflettori puntati su Thomas Lüthi, che cercherà di difendere la sua leadership nel Mondiale. Quarto ad Assen, l’elvetico è balzato in vetta alla generale con 117 punti grazie all’uscita di scena di Alex Marquez (secondo con 111) e Lorenzo Baldassarri. Domenica le gare, con la Moto3 al via alle 11, la Moto2 dalle 12.20 e la classe regina dalle 14.

keystone-sda.ch/STF (Peter Dejong)