Lorenzo sarà sostituito da Bradl

SACHSENRING (Germania) - Con Jorge Lorenzo costretto ai box dalla frattura della sesta vertebra dorsale rimediata nelle Libere ad Assen - oltre a una microlesione all'ottava -, sarà Stefan Bradl ad affiancare Marc Marquez nel GP di Germania al Sachsenring.

La Honda ha ufficializzato la propria decisione sul profilo twitter del team. Lorenzo, che per recuperare dall'infortunio dovrà portare un busto per 3-4 settimane, potrebbe tornare arruolabile per il GP in Repubblica Ceca, in programma il 4 agosto a Brno.

«Sarà una gara speciale, è il mio GP di casa: ringrazio la HRC per la bella opportunità, darò il massimo - ha commentato il tedesco Stefan Bradl in vista della gara di domenica - Sono molto dispiaciuto per Lorenzo e gli auguro la più veloce guarigione».