Fontana torna in vetta alla classifica del China GT Championship

SHANGHAI (Cina) - Al giro di boa della stagione 2019, Alex Fontana è tornato in testa alla classe GT4 del China GT Championship. Il terzo appuntamento in calendario, sul circuito di Shanghai che è sede del Gran Premio di F1, ha visto il pilota ticinese festeggiare un secondo posto decisivo in gara 2 al volante della Mercedes AMG GT4 del team Phantom Pro Racing, supportato ufficialmente dalla casa tedesca.

Il weekend è stato caratterizzato dalle condizioni meteo instabili, con la corsa di domenica iniziata su asfalto umido dopo un precedente diluvio. Fontana, all'opera nel primo stint, ha utilizzato gomme slick nella speranza che l'aderenza aumentasse con il trascorrere delle tornate. Purtroppo la pioggia non è del tutto scomparsa, e la strategia non ha dato i frutti sperati: quando lo svizzero ha lasciato i comandi al compagno Chris Chia, sulla Mercedes #5 sono stati quindi montati i pneumatici Michelin wet. Chia ha poi recuperato fino alla seconda piazza, realizzando il sorpasso decisivo al penultimo giro. Per Phantom Pro Racing è maturata una splendida doppietta, visto il successo dell'altra AMG GT4 guidata dalla coppia Wei/He, che vale la leadership anche nella graduatoria riservata alle squadre.

Fontana e Chia hanno potuto dimenticare la sfortunata gara 1, durata appena 15 minuti per la bandiera rossa chiamata dai commissari a causa della pioggia. Non essendo stata completata la distanza minima del 75 per cento, sono stati assegnati punteggi dimezzati. Autore del secondo crono in qualifica, Fontana suo malgrado non ha quasi potuto fornire il proprio contributo prestazionale, dovendo affrontare il secondo stint. Per giunta, insieme al compagno di equipaggio ha scontato 1 minuto di penalità per la durata del pit-stop al di sotto del tempo minimo, che ha determinato il 13esimo posto finale.

Il prossimo round del China GT Championship è in programma il 10-11 agosto sul nuovissimo Shougang GT Circuit situato a Qinhuangdao: Fontana proseguirà la caccia al titolo GT4 nel principale campionato Gran Turismo del Paese asiatico.

«È fantastico essere tornati in vetta alla classifica generale: ora che la prima metà di stagione è completa, siamo sempre più immersi nella lotta al titolo - ha commentato Alex Fontana - A causa di una scelta non ottimale di gomme non sono riuscito a esprimere tutto il mio potenziale, ma il team Phantom Pro Racing ha fatto un ottimo lavoro. Faccio i complimenti anche al mio compagno di equipaggio Chris Chia, stiamo formando una coppia sempre più competitiva. Adesso dobbiamo continuare così per la seconda fase del campionato».