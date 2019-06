Vince Viñales e Marquez scappa

ASSEN (Olanda) - Il Gran Premio di Assen di MotoGP ha sorriso a Maverick Viñales. Il pilota spagnolo ha così colto la prima affermazione stagionale davanti a Marc Marquez e a Fabio Quartararo, partito dalla pole position.

Ai piedi del podio si è piazzato Andrea Dovizioso, mentre dal canto suo Valentino Rossi è finito fuori pista dopo quattro giri mentre cercava di rimontare dalla 14esima posizione.

Si tratta della sesta vittoria in carriera per Viñales nella classe regina, mentre Quartararo ha colto il secondo podio consecutivo

In classifica generale Marquez allunga in vetta con 160 punti, 44 lunghezze in più di Dovizioso (116) e 52 in più di Petrucci (108), giunto sesto in Olanda.

keystone-sda.ch/STF (Peter Dejong)