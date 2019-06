E se si corresse tra le montagne di St. Moritz? Tutti pazzi per la Formula E...

ST. MORITZ - A St. Moritz piacerebbe organizzare una gara di Formula E nel 2020... «Non sono previste gare di Formula E in montagna nel calendario di questa competizione, per questo motivo sarebbe un evento unico», ha sottolineato Pascal Derron, CEO dell'organizzazione che possiede i diritti delle corse di Formula E in Svizzera.

L'idea della cittadina grigionese è nata in seguito alla decisione di Zurigo di non disputare nessuna gara nemmeno nel 2020, dopo la prima e unica edizione del 2018. Quest'anno la corsa ha invece avuto luogo a Berna lo scorso fine settimana e ha suscitato parecchie proteste da parte di un migliaio di ciclisti che hanno manifestato in maniera veemente contro la manifestazione due giorni prima del suo inizio.

Keystone, archivio