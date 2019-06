Una vittoria e un podio per Camathias a Imola

IMOLA (Italia) - Weekend da incorniciare per Joel Camathias nel secondo appuntamento della serie Sprint del Campionato italiano GT, andato in scena a Imola. Sullo storico tracciato sul Santerno, il ticinese, al volante della Porsche 718 Cayman dell’Autorlando Sport condivisa con Giuseppe Ghezzi, ha colto il successo in GT4 in gara-1 sabato, ed è tornato sul podio domenica, da terzo, dopo aver firmato in qualifica-2 la seconda pole stagionale.

Per Joel, si tratta del primo successo in questo 2019 che segna il ritorno ad un impegno agonistico a tempo pieno, dopo una stagione quasi sabbatica nel 2018. L’ultimo successo in campo internazionale del ticinese risaliva alla gara di chiusura della stagione ELMS 2017, a Portimão.

“Sono davvero molto contento di questi risultati, perchè tutto è filato liscio e tutti nel team hanno svolto un ottimo lavoro, consentendoci due risultati importanti, nonostante l’agguerrita concorrenza e pur non disponendo della vettura più performante dello schieramento - ha commentato Joel Camathias: - In gara-1, siamo stati perfetti, gestendo bene anche i periodi di safety-car, meglio dei rivali diretti. In gara-2, dopo la soddisfazione di un’altra pole, siamo stati sempre nelle posizioni di testa, conquistando un altro podio. Tornare a vincere è ovviamente una bellissima sensazione, specialmente su una pista impegnativa come Imola, ma soprattutto dà una grande carica in vista delle prossime gare, a cominciare da quella Endurance al Mugello tra un mese, prima della pausa estiva”.