Disastro Lorenzo: stesi Rossi, Viñales e Dovizioso. Ride (e trionfa) Marquez

MONTMELÓ (Spagna) - Un vero e proprio "strike" di Jorge Lorenzo in avvio di gara ha segnato in maniera determinante il GP di Catalogna. Il pilota della Honda, lungo alla curva 9 del secondo giro, ha steso in un sol colpo Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Valentino Rossi, permettendo a Marc Marquez (già in testa) di fare subito il vuoto alle sue spalle.

Il numero 93, campione del mondo in carica, ne ha approfittato dominando la gara del Montmeló ed è andato a cogliere il quarto successo stagionale (su 7 prove). Alle sue spalle si sono piazzati il francese Fabio Quartararo (al primo podio nella classe regina) e l'italiano Danilo Petrucci, terzo.

In classifica generale scappa via il cannibale Marc Marquez, che col 74esimo successo in carriera scava un divario già decisamente importante sugli inseguitori. Lo spagnolo si porta infatti a 140 punti, seguito da Dovizioso (fermo a quota 103), Rins (101) e Petrucci (98). Quinto Rossi con 72 (-68 dal leader).

KEYSTONE/EPA (ENRIC FONTCUBERTA)