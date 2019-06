Rossi scherza (ma non troppo): «Marquez mi segue perché gli manca esperienza»

MONTMELÓ (Spagna) – Diciottesimo in qualifica (e caduto in gara) al Mugello. Quinto in qualifica al Montmeló. Come si può immaginare, nel giro di due settimane l'umore di Valentino Rossi è completamente cambiato. Da nerissimo, durante e dopo il weekend italiano, a colmo di speranza, in vista del GP spagnolo.

«Sono molto sollevato perché al Mugello abbiamo subito un’amara sconfitta – ha raccontato il campione italiano – Per la gara la scelta degli pneumatici sarà come al solito decisiva, quindi dobbiamo valutare molto attentamente cosa fare».

Tra un'analisi e una battuta, il Dottore ha avuto anche modo di scherzare su Marc Marquez. «Lui non è solo molto veloce, è anche molto intelligente, perché in prova studia i suoi avversari con molta attenzione. Sa esattamente chi seguire o chi, invece, lo segue. Alla fine tu devi decidere: o rallenti, oppure fai il giro sapendo di averlo alle spalle. Per quanto mi riguarda, ero molto concentrato, ecco perché ho deciso di tirare anche se Marc era dietro di me. Forse Marquez continua a guardarmi perché gli manca esperienza e deve studiare le mie traiettorie. È comunque curioso che voglia sempre vedere come vanno i suoi rivali, che voglia sempre vedere i punti forti e deboli di tutti».

KEYSTONE/EPA (ENRIC FONTCUBERTA)