Rossi vede nero: «Mugello bruttissimo, in Spagna sarà impegnativa»

MONTMELÓ (Spagna) - Pessimo in qualifica, con un 18esimo posto che parla da solo, e triste in gara, con la scivolata dell'ottavo giro che gli ha levato la possibilità di raccogliere qualche punto per la classifica del Mondiale: l'ultimo Gran Premio di Valentino Rossi è stato disastroso. E sì che il circuito del Mugello, che ha visto trionfare Petrucci su Marquez e Dovizioso, era uno dei "favoriti" per il pilota italiano, che ora, con il morale sotto i tacchi, si appresta a una nuova difficile avventura. Il circus delle moto si è infatti spostato a Montmeló dove, tra venerdì e domenica, si batterà nel GP di Catalunya.

«Fatico a trovare un weekend brutto come quello dell'ultima gara - ha raccontato il Dottore appena arrivato in Spagna - Ora ci tocca Barcellona. Questo è un tracciato che mi piace tanto ma... sicuramente sono atteso da un altro fine settimana impegnativo. L’ultima volta non siamo stati competitivi e adesso abbiamo bisogno di lavorare duramente. Quel che posso dire è che proveremo a fare del nostro meglio per risolvere i problemi e raggiungere il miglior risultato possibile».

KEYSTONE/AP (Antonio Calanni)