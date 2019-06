Rosberg, che attacco a Vettel: «Sbaglia sempre sotto pressione, penalità meritata»

MONTREAL - Non si placano le polemiche in merito alla squalifica di 5'' rimediata da Sebastian Vettel nel corso del GP canadese di domenica, costata al tedesco la vittoria (poi andata ad Hamilton).

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Nico Rosberg, ex pilota e campione del mondo in Formula 1 nel 2016: «Siamo alle solite, quando la battaglia è tra Lewis e Vettel, quest’ultimo commette errori. Il motivo? Non sa gestire la pressione. Hamilton era lì e le regole dicono che devi rientrare in sicurezza. Sebastian avrebbe dovuto lasciare più spazio. Soprattutto nell’ultima fase, quando Hamilton ha iniziato a frenare. Ma non l’ha fatto e giustamente è stata valutata come un'azione pericolosa».

Keystone (archivio)