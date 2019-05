Niente doppietta Mercedes: Hamilton vince davanti a Vettel

MONTECARLO - La Mercedes non ha piazzato la sesta doppietta consecutiva. Nel Gran Premio di Montecarlo Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta in stagione davanti alla Ferrari di Vettel e al compagno di scuderia Bottas.

Quarto Verstappen, arrivato secondo al traguardo ma retrocesso per una penalità. Out il beniamino di casa Leclerc - al 19esimo giro - a causa di una foratura. Il punto per il giro più veloce è andato al pilota della Red Bull Pierre Gasly (1'14''279). 17esimo e 19esimo posto per le Alfa Romeo Sauber di Raikkonen e Giovinazzi.

In virtù di quanto accaduto oggi Hamilton ha allungato nella classifica generale a +17 su Bottas.

KEYSTONE/AP (Luca Bruno)