Primo tempo bloccato: nulla di fatto tra Spagna e Argentina - GUARDA LIVE

È il duello tra presente e futuro, tra la leggenda e il suo possibile erede, tra due filosofie calcistiche diverse e due nazionali che hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio. Una sfida dal fascino enorme, resa ancora più speciale da un dato sorprendente: Spagna e Argentina non si affrontano in una partita ufficiale addirittura dal Mondiale del 1966.

Non perdetevi neppure un istante di una finale destinata a entrare nella storia: seguitela con noi, in diretta.