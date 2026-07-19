Primo tempo bloccato: nulla di fatto tra Spagna e Argentina - GUARDA LIVE
Messi sogna l'ultimo capolavoro, la Roja vuole completare la sua cavalcata perfetta. Vivi la finale insieme a noi.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|Julian Alvarez
|9
EAST RUTHERFORD - Non è la finale più scontata. Forse nemmeno quella che in molti immaginavano. Ma è senza dubbio la finale che meglio rappresenta questo Mondiale. Da una parte la Spagna, la squadra che ha convinto più di tutte per qualità e organizzazione. Dall'altra l'Argentina, campione del mondo in carica, capace di esaltarsi nei momenti decisivi e trascinata ancora una volta dall'eterno Lionel Messi.
È il duello tra presente e futuro, tra la leggenda e il suo possibile erede, tra due filosofie calcistiche diverse e due nazionali che hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio. Una sfida dal fascino enorme, resa ancora più speciale da un dato sorprendente: Spagna e Argentina non si affrontano in una partita ufficiale addirittura dal Mondiale del 1966.
Non perdetevi neppure un istante di una finale destinata a entrare nella storia: seguitela con noi, in diretta.