Paolo Duca su Conacher: «Potrà affrontare il Berna»

AMBRì - Cory Conacher rinforzerà l'Ambrì fino al termine della stagione. Il Berna - come spiegato nel suo comunicato stampa - ha deciso di liberarsi del giocatore per questioni finanziarie, consapevole del fatto che l'Ambrì sia la principale concorrente per un posto nei pre-playoff.

Pertanto, alla Gottardo Arena non si sono lasciati sfuggire l'opportunità d'ingaggiare un giocatore di spessore... «Il nostro obiettivo era di avere un'opzione in più a livello di stranieri fino al termine del campionato - le parole del direttore sportivo dell'Ambrì Paolo Duca - A inizio gennaio avevamo concluso un accordo con il Rapperswil per il trasferimento ad Ambrì di Steve Moses fino al 1. marzo. Recentemente ho spesso discusso con i sangallesi sulla possibilità di prolungare questo accordo ulteriormente. Tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza del prestito si è presentata questa occasione, che a nostro avviso era da cogliere. Clausole? No, non ce ne sono. Potremo schierare Conacher contro il Berna (il 5 e il 9 marzo ndr)».

Ciò significa che Moses giocherà le sue ultime partite con la maglia dell'Ambrì: «Esattamente, rientrerà a Rapperswil martedì prossimo dopo la gara interna che giocheremo contro il Ginevra».

Conacher, una possibilità anche per il futuro? «Vedremo. Attualmente siamo concentrati al 100% su questo campionato, a fine anno faremo le nostre valutazioni e poi verrà presa una decisione».

Va comunque sottolineato che il giocatore ha ancora un anno di contratto valido con il Berna.

Imago