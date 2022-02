Parte il rush finale: Lugano di scena a Rapperswil

LUGANO - Quella di venerdì sarà per forza di cose una serata speciale per la Cornèr Arena e per tutti i tifosi del Lugano. Innanzitutto perché questi ultimi potranno (di nuovo) muoversi all'interno della loro casa senza alcuna restrizione per ammirare i loro beniamini battersi contro lo Zugo e poi perché vi sarà l'ingresso ufficiale nella Hall of Fame di due bandiere come Silvano Corti e di Andy Ton.

Ma prima di pensare a ciò che sarà fra un paio di giorni il Lugano di Chris McSorley deve focalizzarsi sul Rapperswil, avversario di questa sera. In terra sangallese Chiesa e compagni recupereranno una partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 7 gennaio, poi rinviata a causa del coronavirus. I bianconeri si erano congedati dalla National League, prima di dar spazio alle Olimpiadi, con due successi di fila, quattro negli ultimi cinque incontri. Dal canto loro i Lakers avevano chiuso il loro mese di gennaio con due sconfitte in tre gare.

Ad ogni modo la sensazione è che guardare a ciò che è successo un mese fa non serva a nulla. Le squadre hanno ricaricato le batterie (nazionali a parte), hanno recuperato alcuni infortuni e non da ultimo hanno potuto affilare le armi in vista della fase decisiva della stagione. E allora è meglio concentrarsi unicamente sullo sprint finale della regular season. A questo proposito il Lugano lamenta otto punti di ritardo dalla zona playoff diretti. La rimonta sembra difficile, ma non impossibile: e se questa partisse nella serata odierna con un successo a Rapperswil?

TiPress