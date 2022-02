L’amichevole sorride al Rappi, Ambrì battuto 3-1

AMBRÌ - Di scena alla Gottardo Arena nella seconda e ultima amichevole programmata durante la pausa olimpica, l'Ambrì è caduto al cospetto del Rapperswil, terza forza del campionato e grande rivelazione della stagione.

Con Conz tra i pali e Moses schierato nel secondo blocco insieme a Bianchi e D'Agostini, i biancoblù sono stati sconfitti 3-1 fornendo comunque una prova in crescendo.

Dopo un primo tempo chiusosi a reti inviolate, nel secondo i sangallesi hanno continuato a premere, trovando il vantaggio al 36' grazie ad Albrecht.

Propositivi anche ad inizio terzo periodo, i Lakers hanno siglato il raddoppio al 45' con l'ex Lugano Dominic Lammer. L'immediata reazione biancoblù è sfociata nel 2-1 di Diego Kostner, che al 46' ha ridotto il gap trafiggendo Melvin Nyffeler. La pressione leventinese è via via aumentata, ma il pari non è arrivato. A chiudere i conti ci ha così pensato Andrew Rowe, che al 59’ - in powerplay, fuori McMillan - ha infilato il definitivo 3-1 su assist di Dünner e Djuse.

L’Ambrì tornerà in pista martedì 22 febbraio a Losanna, in occasione della ripresa della National League.

Ti-press (Massimo Piccoli)