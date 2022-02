L'attaccante Miks Indrasis al Bienne

BIENNE - In vista della fase decisiva del campionato il Bienne potrà contare sull'attaccante lettone Miks Indrasis.

Nella stagione in corso il 31enne ha giocato in KHL: 26 partite con il Vityaz Podolsk (dodici punti) e 20 con l'Admiral Vladivostok (cinque punti). Nel torneo 2020-21 aveva invece messo a bilancio 39 punti (16 reti) in 39 incontri, sempre in KHL ma con la Dinamo Riga.

Con il club bernese Indrasis ha sottoscritto un contratto valido fino al termine del campionato in corso.