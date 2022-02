«Raphael si è adattato bene alla realtà del Lugano»

LUGANO - Nella giornata odierna - giovedì 10 febbraio - il Lugano ha comunicato il rinnovo di Raphael Herburger fino al 2023.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Raphael Herburger per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30.04.2022 fino al termine della stagione 2022/23. Il 33enne attaccante austriaco - in possesso della licenza svizzera - sta attualmente disputando il suo secondo campionato in maglia bianconera, dopo aver militato in carriera nella EBEL con Klagenfurt e Salisburgo e tra il 2013 e il 2016 in National League con il Bienne. Con i colori dell’HCL Herburger è sceso in pista 89 volte in campionato con un bottino offensivo di 38 punti (14 reti, 24 assist, media 0.43). «Raphael si è adattato bene alla realtà dell’Hockey Club Lugano e alla nostra Lega», sono state le parole del GM bianconero Hnat Domenichelli. «Per questo siamo felici di poter contare su di lui anche per il prossimo campionato».

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)