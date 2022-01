«Markkanen? Giovane di talento in possesso della licenza svizzera»

LUGANO - Avere tre portieri a disposizione per poter permettere a coach McSorley di adottare la miglior soluzione possibile. Questo desiderio ha spinto il Lugano a muoversi sul mercato dei giocatori con licenza svizzera; questo lo ha spinto a ingaggiare Juho Markkanen.

«Oggi è molto difficile avere delle certezze su quando Niklas Schlegel e Davide Fadani potranno tornare alle competizioni dopo i loro infortuni della scorsa settimana - ha spiegato Hnat Domenichelli, GM dei bianconeri - Per questo motivo è importante che lo staff tecnico possa avere a disposizione tre portieri in grado di giocare la fase finale della Regular Season e la Post Season. Chris deve poter scegliere liberamente ogni sera se avere nel line-up due portieri svizzeri oppure schierare un portiere straniero. Siamo contenti, nell’ultimo giorno ancora possibile per il mercato dei giocatori svizzeri, di aver trovato una soluzione con Juho Markkanen che è un giovane di talento in possesso della licenza svizzera».

TI-Press (foto d'archivio)