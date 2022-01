Lo Zugo si impone di misura, il Lugano conquista un buon punto

ZUGO - Il Lugano è uscito sconfitto all'overtime dalla Bossard Arena di Zugo, in occasione della sua 40esima partita di National League.

La truppa di McSorley si è inchinata ai Tori con il punteggio di 5-4, conquistando un buon punto in rimonta. La sfida è iniziata in salita per i bianconeri: dopo 3' infatti l'estremo difensore Schlegel si è infortunato e per il suo sostituto - il giovane Fatton, entrato a difendere i pali a freddo - l'inizio non è stato dei migliori. A metà del primo periodo i padroni di casa conducevano infatti già 3-0, in virtù delle segnature di Suri (10'), Senteler (11') e Hansson (12'). La formazione ticinese ha poi accorciato le distanze al 20' con Thürkauf.

Nel terzo centrale è stata realizzata soltanto una rete con Carr - fresco di convocazione alle Olimpiadi con il Canada - il quale ha portato gli ospiti sul momentaneo 3-2. Nell'ultimo tempo Klingberg (51') ha siglato il 4-2, dopodiché ancora Carr - autore di una sontuosa doppietta (53') - e Loeffel (58') in superiorità numerica, hanno permesso alle due squadre di contendersi la vittoria all'overtime (4-4). Sono però bastati soltanto 14 secondi ad Hansson, per permettere ai locali di imporsi 5-4

Il Lugano occupa la nona piazza in classifica (57 punti), sette lunghezze in più del Berna (50) e due in meno del Losanna (59), con i vodesi che sono anche scesi sul ghiaccio due volte in meno. In vetta alla graduatoria ci sono Rapperswil (42 match, 82 punti), Zugo (39/80) e Friborgo (38/79). Nei bassifondi il Langnau (32) e L'Ajoie (18).

Giovedì sera avrà luogo il derby fra Lugano e Ambrì alla Cornèr Arena (ore 19.45).

ZUGO - LUGANO ds 5-4 (3-1; 0-1; 1-2; 1-0)

Reti: 10' Suri (Kovar, Leuenberger) 1-0; 11' Senteler (Hansson, Genoni) 2-0; 12' Hansson (Allenspach, Suri) 3-0; 20' Thürkauf (Fazzini) 3-1; 38' Carr (Josephs, Riva) 3-2; 51' Klingberg (Hansson, Zehnder) 4-2; 53' Carr 4-3; 58' Loeffel (Thürkauf, Arcobello/5c4) 4-4; 61' Hansson (Kovar) 5-4.

LUGANO: Lugano: Schlegel (3' Fatton); Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf; Josephs, Thürkauf, Carr; Morini, Arcobello, Boedker; Bertaggia, Herburger, Fazzini; Stoffel, Walker, Vedova; Traber.

Penalità: Zugo 5x2'; Lugano 1x2'.

Note: Bossard Arena 6'062 spettatori. Arbitri: Lemelin, Urban; Fuchs, Gnemmi.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)