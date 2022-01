Lo Zugo si impone di misura, il Lugano conquista un buon punto

ZUGO - Il Lugano è uscito sconfitto all'overtime dalla Bossard Arena di Zugo, in occasione della sua 40esima partita di National League.

La truppa di McSorley si è infatti inchinata ai Tori con il punteggio di 5-4, conquistando un buon punto in rimonta. Per i padroni di casa sono andati a segno Suri (10'), Senteler (11'), due volte Hansson (12' e 61') e Klingberg (51'), mentre per i bianconeri doppietta di Carr (38' e 53'), gol di Thürkauf (20') e Loeffel (58').

Il Lugano occupa la nona piazza in classifica (57 punti), sette lunghezze in più del Berna (50) e due in meno del Losanna (59), con i vodesi che sono anche scesi sul ghiaccio due volte in meno.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)