Ajoie combattivo, Losanna vincente

LOSANNA - Niente colpo esterno per l’Ajoie, che nel match domenicale di National League ha perso 5-4 a Losanna.

I giurassiani non hanno sfigurato e, anzi, a lungo hanno pensato di poter tornare a casa con qualche punto in tasca. Sono passati in vantaggio con Frossard (18’) e, dopo il ribaltamento vodese firmato da Almond (27’) e Sekac (41’), sono tornati a comandare con Huber (42’) e Asselin (44’). A quel punto hanno mostrato nuovamente carattere quando, ripresi da Riat (52’), con Joggi (57’) hanno una volta ancora messo il naso avanti. La fiamma della loro passione si è però spenta negli ultimissimi minuti. E i padroni di casa ne hanno approfittato. Prima Sekac (58’) e poi ancora Riat (59’24”) hanno infatti trovato i punti che hanno permesso al Losanna di mettere le mani sull’intera posta in palio.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)