L'Ambrì sculaccia il Langnau

Venue: Stadio Marcantonio Bentegodi.

Turf: Natural.

Capacity: 39,371.

Referee: Matteo Gariglio (ITA).

Home Manager: Igor Tudor (CRO).

Away Manager: Sinisa Mihajlovic (SRB).

Sidelined Players: VERONA - Alessandro Berardi (Corona virus) Daniel Bessa (Corona virus) Pawel Dawidowicz (Cruciate Ligament Rupture) Gianluca Frabotta (Corona virus) Martin Hongla (Called up to national team).

BOLOGNA - Federico Santander (Corona virus) Adama Soumaoro (Yellow card suspension) Mitchell Dijks (Thigh Problems) Ibrahima Mbaye (Called up to national team) Riccardo Orsolini (Shoulder Injury) Kingsley Michael (Fibula Fracture) Musa Barrow (Called up to national team) Marco Molla (Corona virus).

Age: 26.6-26.3.

National team players: 5-10.

Youth national team players: 7-5.

Foreigners: 14-18.

