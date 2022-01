Cajka al Rapperswil, infortunio per Hächler

AMBRI - Nella giornata odierna - giovedì 20 gennaio - l'Ambrì ha emesso un comunicato riguardante un'operazione di mercato e un infortunio.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Ambrì Piotta comunica di aver ridiscusso con il Rapperswil le condizioni di prestito del giocatore Steve Moses. Confrontati con alcuni ferimenti nelle ultime partite di campionato, i sangallesi hanno valutato se richiamare subito Steve a Rapperswil. Come alternativa, hanno proposto il trasferimento del giocatore ceco con licenza svizzera Petr Cajka in cambio della rinuncia a richiamare Steve fino al 1° di marzo e alla rinuncia del compenso finanziario che le due società avevano concordato per il suo prestito. L’Hockey Club Ambrì Piotta, dopo attenta analisi e dopo averne discusso approfonditamente con Petr, ha accettato la proposta. Nel contempo l’HCAP comunica che il giocatore Cédric Hächler ha subito un infortunio non professionale ai legamenti del ginocchio sinistro che lo terrà lontano dalle competizioni per 6 settimane. L’HCAP ringrazia Petr per il suo impegno e gli augura grandi soddisfazioni per il suo futuro e augura a Cedric una pronta e completa guarigione".