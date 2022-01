Cinque reti in un match: l'exploit di Meier è servito

SAN JOSE - Nella notte l'attaccante rossocrociato Timo Meier si è reso protagonista di un grandissimo exploit. Il 25enne è infatti stato il mattatore dell'incontro di NHL - fra i suoi San José Sharks e i Los Angeles Kings, terminato 6-2 - dove ha realizzato un sontuoso pokerissimo (video in allegato).

L'elvetico ha realizzato la bellezza di cinque reti (4', 19', 20', 22' e 40') ed è il primo giocatore nella storia della franchigia a siglare una prestigiosa "manita" in una sola gara.

In questa stagione Meier ha finora messo a referto la bellezza di 45 punti in 35 partite disputate.

FIVE GOALS FROM TIMO MEIER.



That's a @PPG Colorful Moment if we ever did see one! pic.twitter.com/Ng4kJ854Oc