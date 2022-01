Un solo successo nel weekend delle ticinesi

LUGANO/AMBRÌ - Chiuso il 2021 con una bella serie di risultati positivi, con sei vittorie nelle ultime sette gare, il Lugano sta invece zoppicando nelle prime uscite del 2022. Rientrato dalla quarantena, il gruppo di McSorley sta (anche comprensibilmente) faticando a ritrovare costanza nei 60', ed è ancora in cerca dei primi punti dell'anno nuovo. Questi non sono arrivati nel weekend, caratterizzato dalle sconfitte contro Zugo e Bienne. Seccamente battuti sul ghiaccio dei Tori, dove hanno fornito una prestazione troppo opaca (5-0), i bianconeri hanno cercato una reazione ieri contro i Seelanders, ma hanno pagato a caro prezzo due penalità inflitte a Josephs. In vantaggio 2-1 fino al 47' grazie alla doppietta di Arcobello, il Lugano - seppur più convincete rispetto alla sera precedente - è stato cinicamente castigato da Yakovenko e Rajala. Piuttosto brusca la frenata nella corsa all'accesso diretto ai playoff, garantito alle prime sei della classe. In classifica i sottocenerini sono stati scavalcati da Ginevra e Losanna, che hanno cambiato passo infilando tre vittorie filate.

In ottica pre-playoff resta pienamente in corsa l'Ambrì, che nel fine settimana ha raccolto tre punti importanti andando a vincere sul ghiaccio dello spigoloso Rapperswil. Nel 5-2 finale spiccano le tre reti messe a segno dagli import (Regin, McMillan e D'Agostini), come pure le due trovare in powerplay. Generosi, ieri gli uomini di Cereda hanno cercato il bis in un'altra impegnativa trasferta, ma a Losanna sono stati sconfitti di misura (3-2). La brutta entrata in materia (2-0 all'8') ha decisamente complicato i piani dei leventinesi, sempre costretti ad inseguire e ai quali non sono bastati i punti di Zwerger e Moses (al primo sigillo in maglia biancoblù). In classifica l'Ambrì ha comunque accorciato sul Berna, decimo e reduce da 5 sconfitte filate.

National League, la classifica: Friborgo 34 partite/71 punti(2.088); Zugo 35/70(2.000), Rapperswil 37/70 (1.892); Bienne 37/69(1.865); Zurigo 38/68(1.789); Davos 37/65(1.757); Losanna 35/52(1.486); Ginevra 36/53(1.472); Lugano 37/51(1.378); Berna 36/46(1.278); Ambrì 38/43(1.132); Langnau 37/32(0.865); Ajoie 35/18(0.514).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)