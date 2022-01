Assente: Gregory Hofmann sospeso dai Blue Jackets

COLUMBUS - «Ha avuto il permesso della società per allontanarsi per motivi personali ma poi ci ha informato di aver deciso di non tornare». Con una nota per certi versi sorprendente e che prelude quasi certamente alla fine del rapporto, Jarmo Kekäläinen - GM dei Columbus Blue Jackets - ha reso pubblico il comportamento tenuto negli ultimi giorni da Gregory Hofmann.

Alla prima stagione in NHL (2 gol e 5 assist in 24 presenze), il 29enne rossocrociato - appena diventato padre - è dunque, inevitabilmente, finito ai margini del progetto della franchigia dell’Ohio: «Siamo delusi, non abbiamo avuto altra scelta se non quella di sospendere il giocatore».

Imago