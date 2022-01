L'Ambrì nuovamente in pista dopo un mese fermo ai box

GINEVRA - Nella serata odierna l'Ambrì tornerà nuovamente in pista dopo un mese trascorso ai box. La formazione biancoblù scenderà sul ghiaccio di Les Vernets per affrontare il Ginevra (ore 19.45), mentre la gara casalinga di sabato contro il Friborgo è stata rinviata.

Per entrambe le squadre si tratta della prima uscita stagionale di questo 2022, con il match che era stato rinviato martedì a causa della quarantena della compagine ginevrina. Da registrare che la truppa di Cereda aveva disputato il suo ultimo incontro in trasferta contro l'Ajoie vincendo 4-1, mentre in precedenza era reduce da cinque battute d'arresto consecutive.

Dal canto loro le Aquile vantano quattro vittorie di fila – contro Rapperswil, Bienne, Zurigo e Zugo – con l'ultima gara vinta alla Bossard Arena contro i Tori 5-1 lo scorso 23 dicembre.

Un'affermazione permetterebbe ai ticinesi, 11esimi (39 punti), di scavalcare in classifica proprio gli avversari di giornata (41), che contano però a loro volta due partite in meno dei biancoblù.

Infine da segnalare che in vista del prossimo campionato – e fino al 2024 – l'Ambrì ha messo sotto contratto Filip Chlapík. L'attaccante 24enne, in forza allo Sparta Praga, è attualmente al comando della classifica marcatori in Cechia con 42 punti (20 reti) in 33 partite. Nella sua carriera vanta anche 57 match di NHL (11 punti) con i Senators.