Gli USA bloccati dal coronavirus: la Svizzera coglie i primi tre punti

RED DEER - Dopo essersi inchinati alla Russia all'esordio Mondiale (2-4), la Svizzera ha conquistato i primi tre punti contro gli USA, bloccati dal Covid-19 e posti in quarantena.

Due giocatori della nazionale nordamericana sono infatti risultati positivi al coronavirus e per questo motivo non sono potuti scendere sul ghiaccio, regalando così la vittoria a tavolino agli avversari.

La Svezia conduce la classifica del Gruppo B (6 punti), davanti a Russia (3), USA (3), Svizzera (3) e Slovacchia (0).

I giovani elvetici torneranno sul ghiaccio il 31 dicembre contro la Slovacchia (ore 1 di notte).

BREAKING:@usahockey has forfeited their game against @SwissIceHockey due to a a mandated team quarantine following a positive test result of two of its players.



More at https://t.co/dDceNHvTed#WorldJuniors pic.twitter.com/0WkEUif0m3