Tre ticinesi ai Mondiali: la Nazionale ci prova in Canada

EDMONTON/RED DEER - Nella giornata di domani - domenica 26 dicembre - prenderanno il via i Mondiali Under 20 di hockey in Canada. La Nazionale svizzera affronterà la Russia il 27 dicembre, in occasione del suo esordio alla rassegna iridata.

I giovani rossocrociati - alle prese con un caso di Covid-19 nel proprio effettivo - hanno dunque ripreso gli allenamenti, dopo aver saltato l'ultima amichevole contro la Cechia ed essersi sottoposti a due giorni di quarantena.

Ricordiamo che nella lista dei convocati figurano anche tre giocatori ticinesi, ovvero Brian Zanetti, (Peterborough Petes, OHL), Attilio Biasca (Halifax Mooseheads, QMJHL) e Lorenzo Canonica (Shawinigan Cataractes, QMJHL).