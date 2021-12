Domenichelli ringrazia Hudacek: «In questi mesi ci ha dato un aiuto prezioso»

LUGANO - È durata poco più di due mesi l'esperienza di Libor Hudacek con la maglia bianconera. Finito spesso in sovrannumero nello scacchiere di McSorley - soprattutto dopo il rientro dei tanti infortunati - il 31enne ha trovato un'intesa con il club per l'immediata rescissione contrattuale.

L'attaccante slovacco, che giocherà la Spengler con lo Slovan Bratislava, dove ha già militato dal 2009 al 2015, continuerà la sua carriera in KHL (non è ancora noto il nome del club). Nella sua parentesi in Ticino ha totalizzato 8 gol in 10 partito, con bilancio personale (+/-) di -2.

«Ci tengo a ringraziare Libor per il prezioso aiuto che ci ha dato nei mesi di ottobre e novembre - ha commentato il GM Hnat Domenichelli - Nelle ultime settimane non ha più trovato spazio sul ghiaccio e, con sei stranieri in rosa, non possiamo garantirgli un posto sicuro. Tenuto conto di questa situazione e della sua partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici, abbiamo pensato insieme che la soluzione migliore fosse la sua partenza per il club della KHL che lo ha cercato».

TiPress/archivio