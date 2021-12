Giochi Olimpici: le star di NHL non ci saranno

PECHINO - Stando a "ESPN" i giocatori che militano in NHL non potranno prendere parte ai Giochi Olimpici invernali di Pechino del 2022. Le ragioni sono da ricondurre alle conseguenze legate al Covid-19, che con il passare dei giorni stanno diventando sempre più preoccupanti.

Nelle prossime ore è attesa la notizia ufficiale da parte del comitato del campionato più blasonato del mondo.

No surprise, but #NHL + #NHLPA are in agreement that NHL players will not participate in #Beijing2022 Olympics. Once they notify IOC, an official announcement will come - perhaps as soon as today, maybe later this week.



Now, question is: Will 2022 Olympics be postponed to 2023? https://t.co/8aR0aKmqNl