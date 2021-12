Niente Spengler per l'Ambrì: biancoblù in quarantena

AMBRì - Nella giornata odierna - lunedì 20 dicembre - l'Ambrì ha emesso un comunicato riguardante l'assenza della squadra biancoblù alla prossima edizione della Coppa Spengler (26-31 dicembre).

Di seguito la notizia della società leventinese:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che il Medico Cantonale ha ordinato una quarantena di 10 giorni a tutta la prima squadra. Purtroppo la durata della quarantena, a cui si aggiungono i 5 giorni per il ritorno alle competizioni prescritti dal protocollo definito dalla task force medica della Lega, rendono impossibile la partecipazione alla prossima Coppa Spengler come pure lo svolgimento della partita prevista per giovedì 23 dicembre contro il Berna.

Il comitato organizzativo della Coppa Spengler è informato della situazione ed ha già trovato una soluzione per sostituire l’HCAP e il Team Canada. L’HCAP invita calorosamente tutti i suoi tifosi a recarsi comunque a Davos e contribuire in questo modo alla buona riuscita del torneo. Nonostante l’assenza della prima squadra, che è già in contatto con il comitato organizzativo per un’eventuale partecipazione alla prossima edizione della Coppa Spengler, il club leventinese auspica una presenza massiccia del proprio pubblico e chiede a tutti i suoi tifosi che avevano programmato la trasferta a Davos di marcar presenza con maglie, sciarpe e cappellini e onorare così lo storico torneo natalizio in un momento delicato come questo. Infine, la società biancoblù informa che Juuso Hietanen, unico giocatore esentato dalla quarantena in quanto impegnato con la sua Nazionale durante la scorsa settimana, e il previsto rinforzo statunitense Bobby Ryan parteciperanno alla Coppa Spengler rinforzando una squadra che sostituirà Ambrì e Team Canada".